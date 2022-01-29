إنفوغرافيك| أبرز ما جاء في إحاطة السائح وبالتمر أمام مجلس النواب
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
إحاطة السائح:
– أحكام لجان الطعون والاستئناف لم تتسق مع نصوص القانون.
– نحتاج من 6 إلى 8 أشهر لإعداد الانتخابات بشكل صحيح.
– يجب النظر في آلية الطعون عن طريق لجنة من المفوضية والقانونيين.
– أي عملية انتخابية جديدة تتطلب فتح باب التسجيل.
– أحلنا 12 حالة تزوير بملفات المترشحين للرئاسة إلى النائب العام.
– سنعيد تدقيق ملفات المترشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
إحاطة بالتمر:
– جهاز المخابرات لم يسلمنا تقارير تفيد بوجود تزوير في الأرقام الوطنية.
– لا صحة للأرقام المعلن عنها بشأن وجود تزوير بسجل الناخبين.