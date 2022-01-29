إنفوغرافيك| أبرز ما جاء في إحاطة السائح وبالتمر أمام مجلس النواب

29 يناير، 2022 3:12 م
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أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

إحاطة السائح:

– أحكام لجان الطعون والاستئناف لم تتسق مع نصوص القانون.

– نحتاج من 6 إلى 8 أشهر لإعداد الانتخابات بشكل صحيح.

– يجب النظر في آلية الطعون عن طريق لجنة من المفوضية والقانونيين.

– أي عملية انتخابية جديدة تتطلب فتح باب التسجيل.

– أحلنا 12 حالة تزوير بملفات المترشحين للرئاسة إلى النائب العام.

–  سنعيد تدقيق ملفات المترشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

إحاطة بالتمر:

– جهاز المخابرات لم يسلمنا تقارير تفيد بوجود تزوير في الأرقام الوطنية.

– لا صحة للأرقام المعلن عنها بشأن وجود تزوير بسجل الناخبين.

29 يناير، 2022 3:12 م
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