أشلائهم تناثرت في الصحراء.. الجيش الليبي يبيد خلية خطيرة لداعش في القطرون

أخبار ليبيا24

ليست هي المرة الأولى التي يوجه فيها الجيش الوطني الليبي ضربة قاسمة إلى تنظيم داعش الإرهابي، فالجيش الذي حرر مناطق كثيرة من ليبيا أبرزها بنغازي ودرنة وجه اليومين الماضيين ضربة مدمرة للتنظيم الإرهابي في جبل عصيدة القريب من القطرون.

بداية العملية

وأتت البداية عندما استهدف داعش يوم 24 يناير الجاري، الجنديين عيسى حسن محمد ورمضان أرحومة محمود. التابعين لسرية الويغ بمنطقة مرزق العسكرية، بحسب بيان للواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي للجيش.

وبعد تلك العملية الغادرة، ردت قوات الجيش بتوجيه ضربة قوية. حيث وجهت دورياتها الصحراوية في المنطقة بين مجدول والقطرون، واستطاعت تلك الدوريات، الأربعاء، خلال تمشيطها للمنطقة من اكتشاف تحرك لآليات تابعة لداعش. دلتهم إلى موقع اختباء عناصره بمنطقة جبل عصيدة، الواقعة على بعد 80 كيلو متر تقريبا جنوب القطرون.

القضاء على خلية إرهابية

وإثر ذلك تحولت المنطقة إلى ساحة معركة حقيقية استمرت لنحو 44 ساعة نجح فيها الجيش من القضاء. على خلية شديدة الخطورة للتنظيم الإرهابي،. الذي طالما أثار الرعب والفزع وارتكب العديد من الجرائم البشعة في العديد من دول العالم.

وقبل أن يرسل الجيش تعزيزاته إلى المنطقة، إضافة إلى دعم جوي، اشتبكت القوة العسكرية مع الإرهابيين. وحوّلت أجسادهم إلى أشلاء وسط الصحراء، حيث تواصلت المواجهات ومطاردة فلول تلك المجموعة الهاربة حتى مساء الخميس.

أشلاء داعش وسط صحراء القطرون

وقال، الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، الجمعة، أن المواجهات أسفرت عن مقتل 24 إرهابيا في تلك الخلية، بنيهم أربعة فجروا أنفسهم قبل القبض عليهم، والقبض على أحدهم، في حين استشهد أربعة جنود.

وأكد المسماري، الجمعة، أن “داعش” فقد القوة ويتحرك في مجموعات منفصلة كذئاب منفردة، كما أكد أن المواطنين في الجنوب تعاونوا في القضاء على خلاياه بالمنطقة.

ورجّح الجيش في بيان أن يكون قائد تلك الخلية الإرهابية، معتز أحمد. والذي سبق أن رصدت أجهزة القوات المسلحة تحركاته، وكان آخر ظهور له في مرزق قبل أيام.

مواصلة الحرب على الإرهاب

والجيش الوطني الليبي، الذي انطلق منذ سنوات في محاربة الإرهاب، كثّف خلال الشهرين الماضيين، جهوده لتأمين جنوب ليبيا، ومحاربة عصابات التهريب عبر الصحراء والخطف والابتزاز وملاحقة فلول “داعش”، وسط تضاريس جغرافية صعبة.

وأكد الجيش الوطني، على لسان اللواء خالد المحجوب، أنه قواته مستمرة دون توقف. لمطارة فلول داعش والتنظيمات الإرهابية حتى يتم القضاء عليها في كامل المنطقة الجنوبية والحدود الممتدة لنحو 2000 كلم والتي تشترك فيها ليبيا مع عدة دول منها الجزائر والنيجر وتشاد والسودان.