أراء حول تأثير التظاهر بحياة مثالية على مواقع التواصل الاجتماعي

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أراء حول تأثير التظاهر بحياة مثالية على مواقع التواصل الاجتماعي.

تتعدد استخدامات مواقع التواصل الاجتماعي بين روادها وبحسب إهتماماتهم ترى البعض مهتم بنشر الأخبار السياسية أو الأقتصادية وما إلى ذلك. بينما البعض يتظاهرون فيها بحياة مثالية أسوة ببعض المشاهير والشخصيات العالمية المعروفة مثل الفنانين والرياضيين وغيرهم.

من هنا أجرت أخبار ليبيا 24 استطلاع لمعرفة أراء المواطنين حول تأثير من يتظاهرون على مواقع التواصل الاجتماعي وطرحت سؤال ” شن تأثير الشيء هذا علي نفسيتكم؟ “.

التعود والمرض

أتت ردود المشاركين إيجابية بحيث أنهم يعرفون هاؤلاء الذين يتظاهرون بحياة غير التي يعيشونها على مواقع التواصل الاجتماعي. وتقول زهرة الجوري” لا تصدق احد حتى تعاشره وتكون قريب من حياته لتعرف حقيقته بوضوح ”

ويقول Alsadek mreash “ولا امعبرهم مافيش حد خيرمنحدكلهم سواسيا”

الحقيقة والوهم

في حين قالت فتحية حديدان ” مش احسن يتظاهروا بالحياة المثالية حتى لو كانت كذب خير ماينكدوا علينا بالحقيقة اللي عايشينها او هما حقيقة عايشين مرتاحين بس خايفين على نفسهم من العين ومش حامدين ربهم فيتظاهروا بالظلم وينكدوا على الناس باش الناس تتعاطف”.

وتؤكد Basma Elhrary ” مانتابعش في اي حد ليبي وهمي يعرض حياته المخملية الي مرات نصها كدب ، فالحمدلله لا تاتر ولاتاتير بحياة حد “.

أمر إعتيادي

ويري محمد السهولي الورفلي أن الأمر طبيعي جدا معلقا.” عادي مافيها شيء

كل شخص حر في تصرفاته “.

ويوافقه libya libya بقوله” هم يعبرون عن احساسهم ونجوميتهم فاعاحيب

الدنيا كثيرة والنجاح مسالة جماهيرية لا تاثير بهذه الشخصيات”.

للشهرة فقط

ويرى Abdlale Alkber ” مش يتظاهرون هم فعلاا عايشين في ترف وحياة رفاهيه ومال بالملاين. هي الحياة قسمت هناك فقير وهناك غني وهناك متوسط فالحياة طبقات. هذه طبيعت الحياه ولكن الاهم الاعمال ماذا عملت لي اخرتك. هل تصدقت من هذه الاموال علي الفقرا اوجمعيات خيريه اوغيرها. لانك لن ترفع معك حاجه مهما ملكت الا ماعملت “.

ويقول Naser zurgani” التعالي والتظاهر والتفاخر على عباد الله نهى عنها الملك المتعال وكذلك سيد الانام عليه أفضل الصلاة والسلام وهي الخيلاء وحسابها عسير”.

في حين يوافقهم فالرأي عبد الرحمن سلطان سيد النصر ” الحمدلله ع كل حال. الحمدلله ع مامضي والحمدلله ع ماهوأتي. الحمدلله الحمدلله. مانعدلش ع اي حد كان مقتنع بنفسي وبرزقي وبااهلي الحمدلله وكفئ”.