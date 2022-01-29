آبل تحقق مبيعات قياسية جديدة أشهر رغم النقص في المكونات الإلكترونية

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حققت شركة آبل مبيعات قياسية جديدة خلال موسم الأعياد، مسجلة ما يقرب من 124 مليار دولار من العائدات في ثلاثة أشهر رغم النقص العالمي في المكونات الإلكترونية.

وتجاوزت مبيعات آي فون 74 مليار دولار، مدفوعة بالطلب القوي على هواتف iPhone 13، لا سيما في الصين.

وفي المجموع، سجلت شركة التكنولوجيا العملاقة ربحاً صافياً قدره 34,6 مليار دولار في الربع الأول من سنتها المالية التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر الفائت.

وقال رئيس المجموعة الأميركية العملاقة تيم كوك الخميس خلال مؤتمر مع المحللين “على الرغم من الجائحة، حققنا أعلى إيرادات في تاريخ شركة آبل”.

وأضاف “حققنا أرقاماً قياسية في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة وشهدنا نمواً في الإيرادات في كل فئاتنا باستثناء آي باد التي تعثرت بسبب تحديات سلسلة التوريد”.

وكانت نتائج الشركة المصنعة لهواتف آي فون متوقعة، في ظل النقص العالمي في أشباه الموصلات الناتج عن ارتفاع الطلب على الأجهزة والخدمات المتصلة بالإنترنت وحالات تأخير الإنتاج في المصانع بسبب الجائحة.

وقال المحلل في شركة “ويدبوش” دان ايفز “نعتقد أن شركة آبل باعت أكثر من 40 مليون جهاز آي فون في موسم الأعياد، وهو رقم قياسي” للمجموعة على رغم “حالات النقص”.