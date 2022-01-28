وليامز: قرار إعلان القوة القاهرة على الانتخابات الرئاسية “سيادي”

28 يناير، 2022 9:38 م
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ستيفاني وليامز
ستيفاني وليامز

أخبارليبيا24

وصفت  مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز قرار إعلان القوة القاهرة على الانتخابات الرئاسية الليبية بأنه كان “سياديا”.

وشددت وليامز نقلا عن قناة العربية على الدول التي أرسلت قوات إلى ليبيا سحب قواتها احتراما لإرادة الليبيين.

‏وأوضحت المستشارة أن مفوضية الانتخابات عزت عدم إجراء الانتخابات إلى وجود عيوب في القوانين الانتخابية.

وأشارت إلى أن ‏ملتقى الحوار السياسي أضاف مهلة 6 أشهر لمعالجة مشاكل العملية الانتخابية.

وقالت وليامز :”لا أعتقد أن الانسحاب الكامل للمرتزقة شرط مسبق لإجراء الانتخابات”.

 ‏وأكدت أن الليبيين يتوقعون من ممثليهم في البرلمان الإيفاء بمسؤولياتهم، مشددة ‏على كافة الأطراف الليبية وضع جدول زمني ثابت لتحديد موعد إجراء الانتخابات.

28 يناير، 2022 9:38 م
25

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