نظرا لتفاقم الوضع الوبائي..السايح يلمح لقرارات قاسية

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كشف مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح اليوم الجمعة. عن قرارات قد تكون قاسية بعد اجتماع اللجنة العلمية غدا السبت. نظرا لتفاقم الوضع الوبائي.

وشدد السايح على المواطنين ضرورة الالتزام قائلا :”لأن مانراه في الشارع لا يعطي اي انطباع بأن هناك موجة رابعة تضرب البلاد”.

‏وأشار مدير المركز إلى أن طرابلس وصل فيها عدد الحالات الى أكثر من 900 حالة لكل 100 ألف مواطن.

وقال السايح :”نحن كمركز نضع الإطار العام وعلى البلديات والوزارات المعنية التقيد بتنفيذ هذه الإجراءات”.

وأوضح. أن بلديات طرابلس الكبرى لديها السلطة التقديرية في تنفيذ كامل الإجراءات الاحترازية وكل وزارة تنفذ تلك الإجراءات كل وفق اختصاصه.

ولفت إلى أنه في ظل نفاد المشغلات والكوادر البشرية وبالرغم أن أوميكرون ليس شديد الشراسة ولكن نجد أنفسنا قد نعود للمربع الأول.

وكان مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيد السايح أعلن في 21 يناير الجاري عبر صفحته الرسمية على فيسبوك دخول ليبيا رسميا في الموجة الرابعة من متحور أوميكرون.

وأوضح السايح أن هناك زيادة في معدل التكاثر (1.5)R0 وأن الرقم لم تشهده البلاد لأكثر من مدة طويلة تصل إلى أشهر.

وتابع أنه بهذا المعدل تشهد البلاد الآن موجة جديدة من متحور أوميكرون. مشيرًا إلى أن تقسيم البلاد إلى مناطق صحية هو الحل لمجابهة هذه الموجة.

وأكد أنه لايمكن وضع شروط شاملة لكل البلاد. وأن لكل منطقة خصوصيتها من ناحية انتشار الوباء.