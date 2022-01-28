الفُونشة.. محبوبة الليبيين ترحل عن الدنيا عن 87 عام

أخبار ليبيا 24 – خبر

توفيت الفنانة الشعبية الليبية، خديجة الكاديكي الشهيرة بـ«الفونشة» ظهر اليوم الجمعة في مدينة بنغازي. عن عمر ناهز 87 عام، بعد معاناة مع المرض .

الفنانة فنوشة هي من مواليد مدينة بنغازي عام 1935 ميلادية، بدأت حياتها الفنية منذ خمسينيات من القرن الماضي في مدينة بنغازي كفنانة شعبية تحيي حفلات الأفرح.

وأطلق عليها لقب خديجة الفونشة نسبة إلى والدتها السيدة حواء الورفلي الفونشة. كما انتشر لقبها الوردة الليبية، الذي أطلقه عليها الجمهور.

وأصدرت الفنانة الراحلة في مطلع السبعينيات من القرن الماضي أول شريط كاسيت يحمل مجموعة من أغانيها وعلى رأسها «عليه ياقلبي صبرك خير». وعلى امتداد ستة عقود عرفت الفنانة خديجة الفونشة بأدائها المتفرد في الأغنية الشعبية الليبية.

والد الراحلة هو الفنان الموسيقي المرحوم إبراهيم مصطفى الكاديكي فنانا موسيقيا يجيد العزف على آلة البيانو.