توصيات مركز مكافحة الأمراض لمجابهة الموجة القادمة للوباء

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أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة. جملة من التوصيات عقب نشر تقرير الوضع الوبائي الأسبوعي لجائحة كورونا.

وأكد المركز في توصياته لمجابهة الموجة القادمة للوباء باطلاق حملات تطعيم مكثفة وتغيير استراتيجية التطعيم.

وأضاف المركز أن الاستراتيجية تكون بزيادة التركيز على الفرق المتنقلة بدل من المراكز الثابتة وذلك للوصول إلى النسبة المستهدفة للتطعيم.

وشدد على توسيع وتكثيف حملات التوعية وإجراء الاختبارات خصوصا في المناطق الشرقية و الجنوبية

ودعا إلى العودة لفرض الإجراءات الاحترازية في أماكن العمل و مراكز التسوق والأماكن العامة واتخاذ الاجراءات القانونية لضمان الالتزام بها.

وطالب باستمرار دعم مراكز الفلترة والعزل لرفع القدرة الاستيعابية الفعلية, ودعم برنامج مكافحة العدوى بمراكز العزل ومراقبة عمل لجان مكافحة العدوى من قبل الجهات الحكومية.

وأوصى المركز بدعم ورفع كفاءة فرق الرصد والاستجابة السريعة و فريق إدارة المعلومات الخاص بالجائحة وذلك لتوفير المعلومات الوبائية بشكل يومي ومستمر.

وكان مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح كشف اليوم الجمعة. عن قرارات قد تكون قاسية بعد اجتماع اللجنة العلمية غدا السبت. نظرا لتفاقم الوضع الوبائي.

وشدد السايح على المواطنين ضرورة الالتزام قائلا :”لأن مانراه في الشارع لا يعطي اي انطباع بأن هناك موجة رابعة تضرب البلاد”.

وأشار مدير المركز إلى أن طرابلس وصل فيها عدد الحالات الى أكثر من 900 حالة لكل 100 ألف مواطن.