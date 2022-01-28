تفاصيل العمليات العسكرية بمنطقة جبل عصيدة

أخبار ليبيا 24

كشفت مديرية أمن القطرون عن تفاصيل المواجهات بمنطقة جبل عصيدة قرب بلدة القطرون جنوب غرب ليبيا.

وقالت المديرية في بيان لها أن القوات المسلحة العربية الليبية، انهت العمليات العسكرية بشكل جزئي. تحسبا لاكتشاف بؤر جديدة للجماعات الإرهابية.

وأوضحت أن العمليات العسكرية مستمرة جزئياً حتى ينتهي تمشيط كامل المنطقة.

وأشارت المديرية إلى فرار عربتين تابعتين للإرهابيين وجدت إحداها متفجرة. في حين استهدفت الثانية بعد ملاحقتها من القوات المسلحة واستهدافها ما أسفر عن فرار 9 إرهابيين إلى جبل عصيدة.

ولفتت المديرية إلى تسليم أحد الإرهابيين نفسه بعد تعرضه لجروح بليغة. مشيرة أن 8 آخرين صعدوا للجبل مثقلين بجراحهم. ولم يصمدوا أمام ضربات الجيش الوطني ليفجروا أنفسهم.

وأكدت المديرية أن وحدات القوات المسلحة توافدت تباعا إلى منطقة القطرون وتمركزت في البوابة الرئيسية للمنطقة.

ولفتت المديرية إلى أن أماكن تواجد الإرهابيين ونقلهم وتمويلهم ومعسكراتهم وكامل مخططاتهم. سيتم الكشف عنها بعد التحقيقات مع الإرهابي الذي سلم نفسه.

وكان قد أعلن مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني، اللواء خالد المحجوب، الخميس. انتهاء معارك عمليات جنوب القطرون.

وأشار المحجوب أن حصيلة اشتباكات القوات المسلحة مع التنظيم الإرهابي في جبال عصيدة والهروج أسفرت عن قتل 19 إرهابيا.