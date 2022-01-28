دون أضرار بشرية .. تعرض موكب وزيرة العدل لإطلاق نار بمنطقة السواني

أخبار ليبيا 24 – خاص

أفادت مصادر مسؤولة إلى تعرض موكب وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن إلى إطلاق نار. فور خروجها من منطقة السواني جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت المصادر في تصريح لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الجمعة، إن منطقة السواني محل سكنها. والوزيرة كانت في زيارة عائلية، ولكنها مقيمة في طرابلس. وعقب خروجها من السواني تعرض موكبها لإطلاق نار.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الوزيرة كانت بدون حراسات، وغالباً ما يرافقها ابن شقيقها، ولم تتعرض لأذى وصحتها جيدة.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة ستنشر بياناً تفصيلاً في وقت لاحق حول الواقعة.

ومن جهته، أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة تعرض موكب وزيرة العدل لإطلاق نار بطريق منطقة السواني .

وأوضح حمودة في تصريح لاخبار ليبيا 24، اليوم الجمعة، أن ملابسات الحادثة غير معروفة بعد. وسيتم نشر تفاصيل الحادثة في وقت لاحق.