فوربس يكشف عن المليارديرات العرب في قارة أفريقيا

أخبار ليبيا 24

سجل المليارديرات العرب في أفريقيا حضورا في قائمة أغنياء القارة الافريقية. فيما كشف موقع فوربس أن إجمالي ثروات المليارديرات في القارة، البالغ عددهم 18 مليارديرا. يقدر بنحو 84.9 مليار دولار، بزيادة 15 بالمئة عن السنة السابقة.

وتضم قائمة فوربس لأغنى أثرياء إفريقيا لعام 2022، مليارديرات عرب من مصر والمغرب والجزائر. وترصد القائمة ثروة المليارديرات الأفارقة المقيمين في القارة السمراء أو تقع أعمالهم الأساسية هناك.

أغنى عائلة في مصر

ويحتل المستثمر وسليل أغنى عائلة في مصر، ناصف ساويرس، المركز الرابع على القائمة. بثروة صافية تقدر بنحو 8.6 مليار دولار في 23 يناير 2022، وتبلغ ثروته على قائمة فوربس اللحظية لميارديرات العالم نحو 8.2 مليار دولار في 25 يناير 2022. ويأتي شقيقه الملياردير نجيب ساويرس في المركز الثامن، بثروة صافية تبلغ 3.4 مليار دولار، فيما يحتل الملياردير المصري، محمد منصور. الذي يتولى الإشراف على مجموعة منصور العائلية، المركز 12 على القائمة. والتي تضم أيضا أخويه ياسين ويوسف، اللذان يشتركان في ملكية المجموعة العائلية، في المركزين 18 و15 على التوالي.

الجزائر

أما من الجزائر فيأتي الملياردير يسعد ربراب وعائلته بالمركز الثاني على قائمة فوربس للأثرياء العرب لعام 2021. بثروة صافية تبلغ 5.1 مليار دولار. ويعد الجزائري الوحيد ضمن القائمة.

يشار أن يسعد ربراب يشغل منصب المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Cevital، أكبر شركة خاصة في الجزائر.

المغرب

ومن المغرب تضم القائمة مليارديرين فقط وهما عزيز أخنوش وعائلته بثروة صافية ثروة تقدر بنحو 2.2 مليار دولار. وعثمان بنجلون وعائلته بثروة صافية ثروة تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، وفقا لتقديرات “فوربس”.

يذكر أنه تم تعيين أخنوش، الذي يمتلك حصة الأغلبية في مجموعة أكوا التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. رئيسًا لوزراء المغرب في سبتمبر 2021، بينما يشغل بنجلون منصب الرئيس التنفيذي لبنك BMCE Bank of Africa.

وتعد هذه الزيادة الأكبر منذ عام 2014، عندما كان عدد أكبر من أصحاب المليارات 28 بإجمالي ثروة كانت تبلغ حينها 96.5 مليار دولار.