الجلاء يستقبل أم وأطفالها أصيبوا بشظايا رصاصة في منطقة بودريسة

أخبارليبيا24

أصيب أربعة أطفال ووالدتهم بشظايا طلق مضاد للطيران انفجر بهم بعد رميها في نيران اشعلتها العائلة بمنطقة بودريسة غرب مدينة بنغازي.

وقالت مسؤولة مكتب الاعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي، اليوم الجمعة، إن المستشفى استقبل الأم وأطفالها جراء إصابتهم بشظايا المقذوف.

وأوضحت البرغثي، أن طلقة سلاح عيار “14.5” انفجر بعد قيام أحد الاطفال برمية بين السنة اللهب التي قامت العائلة بإضرامها، وفقاً لرواية أقارب العائلة والجهات الأمنية.

وأشارت إلى أن الجميع بصحة جيدة وحالتهم مستقرة، وإصاباتهم على مستوى الأرجل باستثناء طفل مصاب في الرجل والرقبة.

وتحصلت “أخبارليبيا24” على أسماء المصابين وهم:

– نجاح فرج العماري (47 عاماً) الأم

– فرج مفتاح بوشعالة (12 عاما)

– فراس مفتاح بوشعالة (8 عاماً)

– محمد مفتاح بوشعالة (6 عاماً)

– مروان مفتاح بوشعالة (6 عاماً)