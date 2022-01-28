استطلاع.. هل يستطيع مجلس النواب تطبيق توحيد الرواتب هذا العام

أخبارليبيا24_استطلاع

استطلاع.. هل يستطيع مجلس النواب تطبيق توحيد الرواتب هذا العام.

تعاني العديد من قطاعات الدولة من مشكلة الرواتب مقارنة بقطاعات أخرى رواتبها أعلى مثل قطاعات الهيئات القضائية والرقابية وغيرها.

وتكمن المشكلة في القوانين التي تحكم الرواتب والتي تم وضعها منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. عندما كان الدينار الليبي يتمتع بقيمة شرائية قوية نظرا لسعر الدولار المنخفض أمام الدينار وقتها.

أما الان فأصبح سعر الدولار اما الدينار مرتفع واصبحت الرواتب التي وضعت على قوانين عفا عليها الزمن. لاتتناسب مع تغير الأوضاع الاقتصادية في البلاد حيث لا تتجاوز بعض الرواتب 600 او 700 دينار. خاصة لإسرة عدد افرادها كبير فهذا المبلغ لا يغطي سوى بعض الاحتياجات القليلة فقط.

وتدرس حاليا لجنة المالية بمجلس النواب قانون توحيد الرواتب لكل العاملين بالدولة. ومجلس النواب أصبح قاب قوسين من الاطلاع عليه وسط ترقب بالموافقة عليه ام الرفض

من هنا قامت أخبار ليبيا24 بعمل استفتاء لمتابعيها حول استطاعة مجلس النواب تطبيق وتوحيد الرواتب فالدولة وزيادتها هذا العام.

إجابات رافضة

وجائت الإجابات بين مؤيد ورافض ومعارض من الأساس لكل أعمال مجلس النواب فكانت إجابة أم رهام الخزعلي ” مجلس النواب نفذ شئ قرار واحد فى ١١سنه لاحياة لمن تنادي “.

وتسائل الجديد الجديد أن” هذا الكلام سمعناه منذ فترة ليست بالقصيرة ولكن عمليا لم نرى شيء ترى هل الامر صعب لهذه الدرجة ام ان النية ليست صادقة ؟؟؟ “.

وقال Abdalslam Mdakesh” متي صدر قانونكم منح العضو 15 الف دينار بعد ترك كرسيه مدي الحياه + جواز سفر احمر لعند الوفاه اهم قانونين لصالح الشعب منذ اختياركم 7 سنوات تأجيل وغياب وانقطاع وكل اللي اختاروكم توا في غاية الندم ولا انجاز يذكر لكم نهايه “.

في حين رأي Ali Azayani ” ‏‎لا … لأن مجلس النواب هدفه الاساسي الفلوس والغنائم دون تحديد سقف لأعضائه”.

ويقول M. Anis “‏‎لا والسبب ان الجدول له حد أعلى وحد أدنى

والنواب لا يريدون لأنهم يرفضون تقليص مرتباتهم”.

أما الشيخ الشيخ فكانت إجابته ” ‏‎مجلس همه يعمل لمصالحه الشخصية فقط ولن يأتي منه الخير والتجربة السنوات الماضية ، حروب كراهية انقسام الخ…..! “.