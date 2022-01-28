أخبارليبيا24_استطلاع

استطلاع.. هل يستطيع مجلس النواب إنهاء حكومة الدبيبة

لازال الخلاف السياسي قائما حول إنتهاء حكومة الدبيبة وإمكانية تشكيل حكومة جديدة يكونها مجلس النواب.

وبالفعل عقد مجلس النواب جلستين الاسبوع الماضي حيث يستعد المجلس إلى تسمية حكومة جديدة. واضعا خارطة الطريق المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي والتي تؤكد إنتهاء حكومة الدبيبة.

في حين تدعو عدد من الدول المظطلعة بالشأن الليبي إلى ضرورة تحديد موعد جديد للانتخابات. فيما تدعو دول أخر إلى استمرار حكومة الدبيبية. حتى إجراء الانتخابات التي من المفترض أن يحدد لها مجلس النواب موعد أخر.

وفي هذا الصدد قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في جلسة الأسبوع الماضي. إن التدخل في الشأن الليبي مرفوض وموضوع الحكومة يحسم داخل قاعة مجلس النواب.

وبهذا التصريح أجرت أخبار ليبيا 24 استطلاع حول مقدرة مجلس النواب. على حسم أمر الحكومة وإنهاء حكومة الدبيبة وتسمية حكومة جديدة.

بين ” نعم ” و ” لا “

وأتت الاجابات بين مؤيد ومعارض حيث قالت Amal Alkwafi ” لا حكومة ادبيبة ولا نواب الحل هو عودة الشرعية الدستورية كما حدث في اسبانيا الدستور الليبي سنة 51من خامس دساتير العالم والملك موجود كفاكم استهتار وضحك علي الشعب “.

ويقول فوزي العقوري موافقا ” نعم يستطيع البرلمان تكليف حكومه بديله ” ويوافقه فالرأي Abdall Ali Ghout ” حكومة الدبيبة اصبحت من الماضي وليس لها حاضة لا محلية ولا دولية “.

علي بن أحمد كان له رأي مخالف” تبقي والحكومة الحالية الي ان يتم انتخاب رئيس من الشعب والنواب وعقيلة لقد انتهت صلاحيتهم من تلات سنوات “.

في حين رأى ابن ليبيا” ‏‎اولآ يجب معقبة حكومة و على راسها دبيبه، تانيآ تغير بحكومة جديدة 7 وزرات فقط و عمرها بين 6 الى 8 اشهر بشرط اقامة انتخابات رئيسة و برلمانية، ثالثآ بعد اختيار لحكومة ياتي دوار تغير البرطمان العزيز

هكى سوف تحل جميع المشاكل البلاد “.

أما Ali Azayani فيؤكد” ‏‎نعم يمكنه ذلك اذا لم يستلم البرلمانيون رشاوي من الدبيبة “.

ويرى Dr. tomas haward.” ‏‎لن يستطيع فعل شيء لان النواب مرتشين الا ما رحم ربي و لو كان المفروض انه يتنحى دبيبة من اول ما بدا يستهزء بالنواب في لقاءات له على التلفيزيون.”

في حين يؤكد T Ti الامل ” ‏‎اذا كان فتحي باشاغ رايس الحكومة الجديدة ممكن تنجح “.

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