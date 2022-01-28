البريوشه يوبخ “وليد اللافي” على أخطاء زيارة تشاد الإعلامية

28 يناير، 2022 5:08 م
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وليد اللافي
وليد اللافي

أخبار ليبيا 24 – خبر

هاجم “محمد البريوشه” صهر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في منشور له على حسابه بفيسبوك وزير الدوله لشؤون الاتصال وليد اللافي بسبب الأخطاء التي وصفها بالمقصوده أثناء زيارته الأخيرة لدولة تشاد .

وأوضحت فيديوهات تم نشرها بواسطة أعضاء منصة حكومتنا وموظفي سفارتنا بدولة تشاد الدبيبة وهو في حالة  سبهلله. وصدرت عنه تصرفات لا توحى بأنه في زيارة رئاسية، بل إنه حتى لا يحفظ نشيد بلاده الوطني .

محمد البريوشه
محمد البريوشه

وقال البريوشه الذي كان ضمن وفد تشاد حرفيا (هوا الوزير الأصلع مع من؟؟ حد يفهمني !! يخدم ضد الحكومة!!)

يذكر أن العديد من الوزراء قد شكوا من سوء معاملة أبناء عمومة ونسابات الرئيس لهم في ممرات واجتماعات الرئاسة .

28 يناير، 2022 5:08 م
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