وليامز لقائي مع الحداد كان جيدًا
أخبارليبيا24
وصفت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا سـتيفاني ولـيامز، لقائها مع رئيس أركان حكومة الوحدو اللواء محمد الحداد بـ”الجيد”.
وقالت وليامز على حسابها الرسمي في تويتر :”أطلعت على مشاوراتي الأخيرة مع الشركاء الإقليميين والدوليين”.
وأضافت :”عبرت عن تقديري لحسه الوطني والتزامه بمبدأ الحوار. وأثنيت على لقاءاته الأخيرة مع اللواء عبدالرازق الناظوري وتصميمه على الحفاظ على الاستقرار والسلام في ليبيا”.
وتابعت المستشارة :”ناقشنا المسار العسكري وجهود توحيد المؤسسات العسكرية والدفع قدماً بعملية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا”.
وختمت وليامز تغريدتها :”كررت دعم الأمم المتحدة القوي لجهود والدفع قدماً بعملية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية”.