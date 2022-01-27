وليامز: سبها مدينة تاريخية وأهلها يستحقون الحياة الكريمة

27 يناير، 2022 2:44 ص
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ستيفاني ويليامز
ستيفاني ويليامز

أخبار ليبيا24

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، إن أهالي سبها يستحقون حياة كريمة ومستقرة في ظل دولة ديمقراطية وموحدة.

وأجرت وليامز، زيارة إلى سبها رفقة المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيون، ووفد يُمثّل وكالات الأمم المتحدة والبرامج العاملة في ليبيا.

اجتماع موسع

وعقدت وليامز، خلال الزيارة لقاء موسعا، نظمته البلدية في جامعة سبها. مع ممثلين عن المجلس البلدي حضره عدد كبير من ممثلي المجلس البلدي والمجتمع المدني، والأكاديميين، والأعيان، والشباب والنساء.

وقالت وليامز، إن زيارتها إلى سبها هي “تعبير عن إصرارها على لقاء أهالي سبها وجها لوجه. والاستماع إليهم بشكل مباشر حول مخاوفهم وآرائهم، خاصة فيما يتعلق بالمستقبل السياسي لبلدهم. وكيف يُمكن للأمم المتحدة مساعدتهم في سعيهم من أجل السلام والاستقرار والوحدة والديمقراطية”.

وأضافت، أنها أكدت على أن المطلب الراسخ لإجراء الانتخابات لا يمكن تجاهله. كما هو جلي في رغبة ملايين الناخبين المسجلين والعدد الكبير من المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين.

وقال، إنها جددت دعوتها إلى البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والمؤسسات. والأطراف الأخرى المعنية، للاستماع إلى إرادة شعبهم وإعادة الانتخابات، وبشكل حازم. إلى المسار الصحيح، من خلال نهج توافقي وجدول زمني واضح، يؤدي لإجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن.

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27 يناير، 2022 2:44 ص
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