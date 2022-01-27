وليامز تلتقي مع الحداد وهذه تفاصيل اللقاء

27 يناير، 2022 1:26 م
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بحثت، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الخميس، مع رئيس الأركان العامة بالحكومة، الفريق محمد الحداد، المسار العسكري وجهود توحيد المؤسسات العسكرية.

كما بحثت وليامز مع الحداد انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.

وقالت وليامز، إنها كررت دعم الأمم المتحدة القوي لهذه الجهود.

وأضافت، أنها أطلعت الحداد على مشاوراتها الأخيرة مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وقالت، إنها عبرت عن تقدير الحداد لمبدأ الحوار. ولفتت إلى أنها أثنت على لقاءاته الأخيرة مع الفرق عبدالرازق الناظوري القائد العام للجيش الوطني المكلف، وتصميمه على الحفاظ على الاستقرار والسلام في ليبيا

 

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27 يناير، 2022 1:26 م
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