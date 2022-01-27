وفاة 6 مهاجرين غرقًا و30 في عداد المفقودين قبالة تونس

27 يناير، 2022 11:26 م
2
غرق قارب مهاجرين
غرق قارب مهاجرين

أخبارليبيا24

كشف الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية محمد زكري وفاة 6 مهاجرين وفقد 30 آخرين عقب غرق قاربهم قبالة تونس.

وأضاف زكري وفقًا لـ”فرانس برس” أن وحدات البحرية وخفر السواحل أنقذت 34 مهاجرا آخرين بعد غرق القارب الذي كان يقلهم قبالة جرجيس جنوب شرق تونس.

وذكر الناطق أنه وفقًا لشهادات المهاجرين الذين تم إنقاذهم أنه كان على متن القارب الذي غادر ليبيا 70 شخصًا.

وتابع زكري أنه من بين المهاجرين 15 مصريًا وثلاثة سودانيين ومغربي كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا.

27 يناير، 2022 11:26 م
2

مقالات ذات صلة

حيدر السايح

السايح: بيان الأربعاء حول الوضع الوبائب يثبت إجراء أكثر من 11 ألف اختبار في 24 ساعة

27 يناير، 2022 11:45 م
سيف الإسلام القذافي

سيف الإسلام يقدم مبادرة لحل مشكلة الانسداد السياسي

27 يناير، 2022 11:28 م
خارطة الطريق والأعلى للدولة

لجنة خارطة الطريق والأعلى للدولة وتفاهمات مبدئية

27 يناير، 2022 10:50 م
الحداد ووليامز

وليامز: لقائي مع الحداد كان جيدًا

27 يناير، 2022 10:26 م
زر الذهاب إلى الأعلى