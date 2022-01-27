وفاة 6 مهاجرين غرقًا و30 في عداد المفقودين قبالة تونس

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كشف الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية محمد زكري وفاة 6 مهاجرين وفقد 30 آخرين عقب غرق قاربهم قبالة تونس.

وأضاف زكري وفقًا لـ”فرانس برس” أن وحدات البحرية وخفر السواحل أنقذت 34 مهاجرا آخرين بعد غرق القارب الذي كان يقلهم قبالة جرجيس جنوب شرق تونس.

وذكر الناطق أنه وفقًا لشهادات المهاجرين الذين تم إنقاذهم أنه كان على متن القارب الذي غادر ليبيا 70 شخصًا.

وتابع زكري أنه من بين المهاجرين 15 مصريًا وثلاثة سودانيين ومغربي كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا.