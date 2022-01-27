مؤكدا مقتل 19 إرهابيا.. المحجوب يعلن انتهاء عمليات جنوب القطرون

أخبار ليبيا 24

أعلن مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني، اللواء خالد المحجوب، اليوم الخميس، انتهاء معارك عمليات جنوب القطرون.

وأشار المحجوب في بيان عبر صفحته بـ فيسبوك أن حصيلة اشتباكات القوات المسلحة مع التنظيم الإرهابي في جبال عصيدة والهروج أسفرت عن قتل 19 إرهابيا. لافتا إلى أن 4 منهم فجروا أنفسهم.

وفي وقت سابق أكدت مديرية أمن القطرون أن المنطقة من جنوب شرق القطرون إلى جبل عصيدة منطقة عمليات عسكرية .

وأشارت المديرية في بيان لها إلى وصول مفارز من لواء طارق بن زياد وسريتين من اللواء 128. السرية 10 وسرية الدوريات الصحراوية والكتيبة 634 التابعين لقوات الجيش للاشتباك مع عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.

وأعلن الجيش الوطني تواصل الاشتباكات مع مجموعات إرهابية تنتمي إلى تنظيم داعش بالقرب من “القطرون” جنوب غرب البلاد.

وأكدت مصادر عسكرية أن الجيش استخدم الطائرات لإسناد وحداته البرية حول مدينة القطرون لاستهداف الجماعات الإرهابية .

وأعلنت قوات الجيش، أنها اشتبكت مع عناصر إرهابية تابعة لتنظيم داعش قرب الحدود مع تشاد، والنيجر.