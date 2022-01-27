أباطرة المال يخسرون 85 مليار دولار خلال أسبوع

أخبار ليبيا 24

أكد “مؤشر بلومبرغ للمليارديرات”، أن أكبر 5 أباطرة في مجال التكنولوجيا في العالم خسروا بالفعل 85.07 مليار دولار من صافي ثرواتهم في الأسابيع القليلة الأولى من العام 2022. حيث تلقت ثرواتهم ضربة هائلة في سوق الأسهم الأسبوع الماضي.

وأوضح المؤشر أن الخسائر في سوق الأسهم أدت إلى انخفاض ثروات أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك. مؤسس ومالك شركة صناعة السيارات الكهربائية “تسلا” إلى 243 مليار دولار – أي أقل بنحو 27 مليار دولار منذ بداية العام. وأقل بنحو 100 مليار دولار عن نوفمبر الماضي. عندما بلغ صافي ثروة ماسك ذروته عند 335 مليار دولار.

أما جيف بيزوس، مؤسس شركة التجارة الإلكترونية “أمازون”، وثاني أغنى رجل في العالم. فقد خسر نحو 25 مليار دولار من ثروته منذ بداية العام. فيما شهد بيل غيتس، مؤسس شركة “مايكروسوفت” انخفاضاً قدره 9.5 مليار دولار في صافي ثروته منذ الأول من يناير الحالي. بينما انخفض صافي ثروة لاري بيدج، أحد مؤسسي “غوغل” بمقدار 12 مليار دولار.

من جهته، خسر مارك زوكربيرغ مؤسس “فيسبوك” نحو 12 مليار دولار من صافي ثروته هذا العام.

يشار أن هذه الخسائر تأتي بعد التراجع الحاد في مؤشر “ناسداك” لشركات التكنولوجيا الأسبوع الماضي. إذ انهار المؤشر بأكثر من 15 بالمئة عن آخر رقم قياسي سجّله في منتصف نوفمبر، مسجلاً أسوأ شهر له منذ أكتوبر 2008.