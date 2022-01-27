ليبيا تسجل أكثر من 9 آلاف إصابة و83 وفاة بكورونا في ثالث أسبوع من 2022
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بلغ عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير 2022 في ليبيا (9,703) حالة مؤكدة وبمعدل إيجابية 23 بالمائة، مقارنة بالأسبوع الثاني (4,072) حالة مؤكدة وبمعدل إيجابية 13 بالمائة.
جاء ذلك بعد إجراء فحوصات على (42,723) عينة، مقارنة بالأسبوع الوبائي الثاني (31,011) عينة.
وبلغ عدد الوفيات (83) حالة وفاة وبمعدل إماتة (1 بالمائة)، مقارنة بالأسبوع الوبائي الثاني (57) حالة وفاة. وبمعدل إماتة (1 بالمائة).