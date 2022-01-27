الحبري : لابد من إصلاح الجهاز المصرفي لتنمية الاقتصاد

أخبار ليبيا 24 – خاص

ألقى نائب محافظ ليبيا المركزي علي الحبري بقاعة فندق دار السلام بمدينة طبرق محاضرة بعنوان “السياسة النقدية الواقع والتحديات”.

وقد تحدث الحبري عن أهمية السياسة النقدية في الاقتصاد الليبي وتحديات السياسة النقدية المالية. والعرض النقدي وسعر الفائدة على التحويل وسعر الصرف والعمق المالي .

وأوضح نائب محافظ ليبيا المركزي عن إصلاح الجهاز المصرفي كقاطرة لتنمية الاقتصاد .

وقد حضر هذه الندوة رجال الأعمال والعاملين بالمصارف وعدد كبير من المهتمين بالشأن المالي والمصرفي في مدينة طبرق.

واستضاف رئيس جامعة طبرق الأستاذ الدكتور حسن علي خيرالله مساء أمس الأربعاء علي الحبري رفقة والدكتور فرج نجم مدير مركز السلام الدولي .

يشار إلى أن هذه المحاضرة تأتي في إطار التعاون العلمي والثقافي بين مركز البحوث والدراسات العلمية مع مؤسسات الدولة الاقتصادية.