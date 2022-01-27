في إطار دعم الانتخابات.. بوشناف يناقش مع نورلاند تطورات الوضع في ليبيا

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التقى، مستشار الأمن القومي، إبراهيم بوشناف، في العاصمة تونس، مع السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند.

وقال بوشناف، إن اللقاء جاء في إطار دعم الولايات المتحدة الأمريكية للعملية الانتخابية في ليبيا.

وأضاف بوشناف، أنه ناقش مع نورلاند آخر التطورات في ليبيا، وأهمية الحفاظ على الزخم المصاحب للانتخابات كأفضل أمل للمصالحة الوطنية وضمان سيادة ليبيا وأمنها القومي.

تشديد أمريكي على إجراء الانتخابات

ودعت الولايات المتحدة الأمريكية، عبر مندوبها في الأمم المتحدة، السفير جيفري ديلورينتيس، مجلس الأمن إلى ضمان سماع أصوات الليبيين من خلال انتخابات حرة ونزيهة وكذلك تشجيع الزخم الإيجابي في الوضع الأمني في ليبيا.

ولفت المندوب في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي الثلاثاء إلى استعداد الناخبين الليبيين لإجراء الانتخابات. ودعا إلى ضرورة احترام إرادة أكثر من 2.5 مليون تسلموا بطاقاتهم الانتخابية.

وقال، إن امتلاك الليبيين للعملية الانتخابية أمر أساسي. ويجب أن يتفق قادة ليبيا على مسار يكون ذو مصداقية وشامل للمضي قدما ومن ثم الالتزام تماما بهذا المسار.

وأضاف، أنه يجب على أولئك الذين يتنافسون على قيادة ليبيا أن يضعوا في عين الاعتبار أن الشعب الليبي لن يقبل إلا القيادة التي تُمكَّنها الانتخابات، وأنهم لن يتحملوا المزيد من التأخير.