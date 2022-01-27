في طريقها إلى ليبيا .. غرق سفينة شحن مصرية في المتوسط وانشطارها نصفين

27 يناير، 2022 4:58 م
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غرق سفينة شحن مصرية
غرق سفينة شحن مصرية

أخبار ليبيا 24 – خبر

أفادت وسائل إعلام مصرية بغرق السفينة التجارية المصرية “ماناسا روز” بعد مغادرتها ميناء إسكندرون في تركيا في طريقها إلى ليبيا .

حيث كانت محملة بالحديد، وذلك في ثاني حادثة من نوعها خلال الموسم الشتوي الحالي.

وكانت السفينة سي كوين قد تعرضت في ديسمبر الماضي إلى الغرق بعد حالة الطقس السيئ التي شهدتها الإسكندرية ووصل الموج إلى قرابة 5 – 6 أمتار.

السفينة “ماناسا روز” تعرضت لأضرار بالغة وانقسمت إلى قسمين، بسبب الشحن الزائد والإبحار فى جو عاصف ورياح شديدة عاتية. حيث جنحت سفينة الشحن في المنطقة البحرية لخليج كيساموس شمال غرب جزيرة كريت.

وكانت السفينة تحمل 10 من أفراد الطاقم الذين تركوها واستقلوا “قوارب النجاة”. وبمساعدة فريق إنقاذ “جت سكي”، نجا جميع افراد الطاقم “10” ويمكث 2 منهم في المستشفى.

يشار إلى أن معظم طاقم السفينة من دمياط عزبة البرج، كما أن مالكها مصري ويدعى حمادة الزامك.

27 يناير، 2022 4:58 م
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