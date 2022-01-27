رسو ناقلة بميناء الحريقة استعدادا لشحن مليون برميل من النفط الخام إلى هولندا وسنغافورا

أخبار ليبيا24

رست، اليوم الخميس، ناقلة نفطية بميناء الحريقة النفطي في طبرق لشحن مليون برميل من النفط الخام.

وقال مصدر مسؤول بالميناء، لأخبار ليبيا24، إن الناقلة النفطية (ايلاندرا أوسبري) رست منذ قليل على رصيف الميناء. لافتًا إلى أن 600 ألف برميل ستتوجه إلى سنغافورا و400 ألف برميل إلى هولندا.

وأضاف المصدر، أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 240 ألف برميل من النفط الخام.

وتراجعت اليوم الخميس العقود الآجلة لأسعار خام برنت تسليم مارس 0.71 بالمائة لتتداول عند 89.15 دولارا للبرميل، بعدما ارتفعت أمس الأربعاء لأكثر من 90 دولارا للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم مارس القادم 0.62 بالمائة لتتداول عند مستويات 86.61 دولارا للبرميل، بعدما ارتفعت إلى 87.8 دولار للبرميل.