خلال لقاء القائم بالأعمال المصري.. وليامز تشدد على ضرورة رسم مسار واضح للانتخابات

أخبار ليبيا 24

شددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز. على ضرورة رسم مسار واضح للانتخابات. بما في ذلك تحديد موعد للتصويت ضمن الجدول الزمني لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي التي تمتد حتى يونيو من هذا العام.

وبحسب تغريدة وليامز جاء ذلك خلال لقائها مع القائم بالأعمال المصري في ليبيا. السفير تامر مصطفى، في مكتبه بالعاصمة طرابلس، صباح الخميس.

وقالت وليامز إن لقائها مع القائم بالأعمال المصري شهد نقاشا ممتازا حول التطورات الأخيرة في ليبيا.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات التي تجريها وليامز مع مختلف الأطراف الليبية في جميع أنحاء البلاد. وكذلك مع السفراء والدبلوماسيين المعنيين بالأزمة في ليبيا. وذلك من أجل حشد الدعم للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة بين الأطراف الفاعلة في البلاد.