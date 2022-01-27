تعليق الدراسة في درنة لأسبوع بسبب أوميكرون

أخبار ليبيا24

قررت، مراقبة تعليم درنة، إيقاف الدراسة بجميع مراحلها لمدة أسبوع كامل اعتبارا من يوم السبت القادم.

وأوضحت المراقبة، أن القرار جاء تنفيذا لتعليمات مدير مكتب شؤون المراقبات بوزارة التربية والتعليم، وذلك للتقليل من انتشار متحور أوميكرون لفيروس كورونا.

وأكدت المراقبة أن هذا القرار جاء بالتنسيق مع آمر الغرفة الأمنية درنة. ومدير عام مستشفى الوحدة التعليمي ورئيس لجنة الإحصاء والرصد.

وكان مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور حيدر مفتاح السائح. قد أكد في وقت سابق بأنه يخول لمراقبي التعليم بالبلديات بالتنسيق ‏مع وكلاء وزارة التربية والتعليم باتخاذ بعض الإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول في حالة تفاقم الوضع الوبائي داخل البلدية.

وشجع السائح، في لقاء مع وزير التربية والتعليم ووكلاء الوزارة ومراقـبي التعليم ببلديات طرابلس الكبرى.بشأن فيروس كورونا المتحور أوميكرون، على التطعيم للحد من انتشار العدوى داخل المدارس وأهمية التطعيم في مواجهة هذه الموجة.