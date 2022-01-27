المنفي يفتتح ملتقى بلديات الساحل الغربي ويؤكد أن السيادة خط أحمر

أخبارليبيا24_متابعات

افتتح رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس الأربعاء، ملتقى بلديات الساحل الغربي، تحت شعار “توحيد الأيدي من أجل بناء المستقبل”. بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب، السيد فوزي النويري، وأعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. وآمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، ومدراء الأمن ببلديات الساحل الغربي. وأعيان وحكماء هذه المناطق، ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد المنفي خلال الكلمة التي ألقاها، أن السيادة الليبية خط أحمر لا يمكن المساس بها من أي طرف. وأن المجلس الرئاسي يمثل وحدة التراب الليبي،وقد سعى بنجاح في وقف إطلاق النار. وفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب، ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.وإطلاق مفوضية وطنية تعنى بالتأسيس لمشروع المصالحة الوطنية. وتوحيد المؤسسات السيادية، أبرزها المؤسسة النقدية، متمثلة في مصرف ليبيا المركزي.

في حين أثنى على دور بلديات الساحل الغربي، ممثلة في 12 بلدية، وخص بالذكر بلدية صرمان حاضنة الملتقى. متمنياً أن يكون هذا الملتقى مساراً جديداً لمشروع المصالحة الوطنية.

وفي سياق ليس ببعيد قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز. إنها التقت يوم أمس في طرابلس بلجنة (410) لتسريح وإعادة ادماج التشكيلات المسلحة القوات المساندة.

في حين تابعت وليامز في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” :”استمعت من قبل رئيس اللجنة اللواء محمود بن يزة إلى عمل اللجنة وخططها لإعادة دمج التشكيلات المسلحة”.

في حين أوضحت :”بن يزة أكد أن الدمج يكون على أساس فردي وعلى امتداد الوطن، في مؤسسات الدولة وكذلك في القطاع الخاص”.

وذكرت المستشارة :”أكدوا لي أن ليبيا قادرة على استيعاب جميع الأفراد في إطار برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج”.