المحجوب يرد على الدبيبة بخصوص معارك القطرون ضد داعش

27 يناير، 2022 10:10 م
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اللواء خالد المحجوب
اللواء خالد المحجوب

أخبارليبيا24

رد مدير إدارة التوجيه المعنوي في القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء خالد المحجوب على رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بخصوص معارك القطرون.

وقال المحجوب عبر حسابه على “فيسبوك” :”رئيس الحكومة يترحم على منتسبي جهة لاعلاقة لها بمعارك الجنوب ولم تشارك فيها أو تكون لها أي علاقة بها”.

وأضاف مدير الإدارة :”تلك المعارك التي خاضتها وحدات  القوات المسلحة اليومين الماضيين وقدمت فيها 4 شهداء حتى الآن  ضد تنظيم داعش الإرهابي”.

وتساءل المحجوب :”بماذا ياترى سنفسر ذلك لرئيس حكومة تسمى حكومة وحدة وطنية لم تقدم حتى الآن شيئا من أجل دعم القوات المسلحة لتأمين الجنوب والحدود ومقارعة الإرهاب. أخطر مايواجه الوطن وأمنه”.

وتابع :”الأموال تصرف في كل مايدعم استمرار مجموعات مسلحة مختبئة في المدن من أجل استمرار الفوضى واستمرار سيطرتها على حرية الوطن والمواطن وقمعه وإرهابه”.

وأعلن مدير التوجيه اللواء خالد المحجوب، اليوم الخميس، انتهاء معارك عمليات جنوب القطرون بمقتل 19 إرهابيا بينهم 4 فجروا أنفسهم.

27 يناير، 2022 10:10 م
12

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