الكهرباء تحذّر من البناء العشوائي بالقرب من أبراج الضغط العالي

أخبار ليبيا24

حذّرت، الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، من البناء العشوائي تحت أو بالقرب من أبراج الضغط العالي.

وأكدت الشركة، في إعلان إرشادي، من أن البناء تحت أو بالقرب من أبراج خطوط الضغط العالي يشكل خطرا على السلامة ويعيق أعمال الصيانة.

ودعت الشركة المواطنين إلى ضرورة التقيد بالارتداد القانوني المحدد والذي يقدر بنحو 20 مترًا من محور البرج يمينا ويسارا.

وفي سياق آخر أعلنت الشركة تواصل العمل بمشروع محطة الحبايبية جهد 220 ك.ف. من قبل الفرق الفنية التابعة لدائرة صيانة الجهد الفائق طرابلس.

وأوضحت الشكرة، أنه تم تجميع أبراج الاستقبال بالكامل، وأن العمل جار حاليا للتنسيق لتثبيتهم في الأماكن الخاصة بها داخل المحطة .