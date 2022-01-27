السايح: بيان الأربعاء حول الوضع الوبائي يثبت إجراء أكثر من 11 ألف اختبار في 24 ساعة

أخبارليبيا24

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح إن بيان الأربعاء بخصوص الوضع الوبائي يثبت إجراء أكثر من 11 ألف اختبار في 24 ساعة.

وأضاف السايح أن بيان الأربعاء يبين كفاءة مختبرات طب المجتمع ومختبر التقنيات الحيوية وباقي المختبرات في البلاد.

وذكر أن اعتصام الكوادر البشرية سبب إرباكًا واضحًا لعمل المركز ووزارة الصحة. مؤكدا أن إعطاء الحقوق ومكافئات العناصر الطبية والطبية المساعدة شي ضروري جدا في ظل الموجة الرابعة.

وعزا سبب الازدحام الكبير لإجراء المسحات لأن فرق الرصد في اتصام لأكثر من ثلاث أشهر وهذا سبب الكثير من المشاكل.

وأوضح مدير المركز الوطني أن مراكز العزل بسعة سريرية عالية ولكن لايوجد عناصر طبية لتشغيلها، مركدًا أن مشغلات PCR قاربت على النفاذ.

وختم السايح :”عدد من المشاكل تحتاج حلول ونحن في قمة الموجة وبوجود أكثر من 3 آلاف حالة موجبة اليوم”.

وكان التحديث اليومي لحالات الإصاباة بفيروس كورونا الأربعاء أظهر أن الحالات السالبة 7943، الموجبة 3157، والحالات المتعافية بلغات 587، و12 حالة وفاة.