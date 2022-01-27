الداخلية تعلن مقتل 3 من عناصرها و4 آخرين من داعش في هجوم إرهابي بجبل عصيدة

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، مقتل 3 عناصر أمنية و4 آخرين من تنظيم داعش خلال مواجهات بمنطقة جبل عصيدة قرب بلدة القطرون جنوب غرب ليبيا. بعدما استهدف عناصر التنظيم الإرهابي دورية تابعة لكتيبة شهداء أم الأرانب.

وقالت الداخلية في بيان لها: “أنه يوم الأربعاء الماضي، وتحديدا بالقرب من جبل (عصيدة) غرب القطرون بحوالي (80كلم). وقع اعتداء من قبل مجموعـة مسلحة تابعة للتنظيم الإرهابي داعش. على دورية تابعة لكتيبة شهداء أم الأرانب نتج عنه استشهاد ثلاثة عناصر من أبناء الوطن”.

وأوضحت الداخلية أن الشهداء هم: “م . ض. أ. رمضان أرحومة تابع لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع غات، وعيسي كوكني، وقالما دادي هلمي التابعان لكتيبة شهداء أم الأرانب”.

وأكدت الوزارة نجاح الدوريات الأمنية التابعة لها بالمنطقة بدعم من القوى المساندة في القضاء على أربعة عناصر من تنظيم داعش وتدمير آلياتهم التي كانوا يستقلونها. منوهة إلى استمرار الجهود في ملاحقة “فلول الإرهابيين حتى يجري القضاء عليهم وإحكام السيطرة الأمنية”.

وأوضحت الوزارة أن المجموعة التابعة لتنظيم داعش التي ظهرت في جنوب غرب البلاد. “هدفها زعزعة الاستقرار الأمني وترهيب الآمنين”.

وأكدت الداخلية أنها تعمل على إرساء دعائم أمن الوطن والمواطن من خلال منطلقاتها المهنية وأولوياتها الأمنية. وعزمها الدائم على مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله.

وقدمت وزارة الداخلية في ختام البيان تعازيها لأسر وذوي الشهداء، مطمئنة الليبيين بأن أمنهم واستقرارهم مسؤولية وطنية. وأنها لن تتهاون تحت أي ظرف من الظروف في التعامل بحزم وشدة مع هؤلاء العابثين بأمن واستقرار البلاد.