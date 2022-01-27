استطلاع |البعثة الأممية لن تأتي بالحل إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24 – استطلاع

لا وجود لاتفاق في الوقت الحالي على تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا. وعلى إعادة هيكلة البعثة الدولية.

وأكد مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة، وفق ما نقلت عنه وكالة ”نوفا“ الإيطالية، أن الأمم المتحدة حاضرة على الأرض من خلال الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني ويليامز. التي توّلت في السابق رئاسة البعثة الأممية، بصفتها مستشارًا للأمين العام للأمم المتحدة في الشأن الليبي. في محاولة لتجنب الفيتو الروسي.

وأضاف المصدر أنه ”إذا عيّنوا مبعوثًا جديدًا، فستغادر ويليامز، وروسيا لا تؤيد الولايات المتحدة. لذا من الواضح أنها لن تصبح مبعوثًا للأمم المتحدة “.

تهيئة الظروف

وسبق أن رد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش. عن سؤال بشأن ما إذا كان بالإمكان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في يونيو المقبل.

وقال غوتيريش إن المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز تجري جميع الاتصالات وجميع أشكال الوساطة. على أمل تهيئة الظروف بالفعل لإجراء الانتخابات في النصف الأول من العام الجاري. واصفًا هذه الخطوة بـ”الهامة جدًا” للشعب الليبي.

وكالة أخبار ليبيا 24، أجرت استطلاع بشأن تمديد مجلس الأمن في جلسته الأخيرة ولاية البعثة الأممية في ليبيا ؟

1 – نعم

2- لا

المشاركة في الاستطلاع

موقع الوكالة على الفيسبوك : 150 مشاركة

موقع الوكالة على التويتر: 5 مشاركة

مجموع المشاركين في الاستطلاع 155 مشاركة

نتائج الاستطلاع

“نعم”: 37 مشاركة بنسبة 23.87%

“لا”: 19 مشارك بنسبة 12.26 %

آراء المشاركين

وجاءت آراء المشاركين في الاستطلاع بالأغلبية أن مجلس النواب سيمدد لبعثة الأمم المتحدة فترة أخري، ومنهم من رأي بقاء حكومة الدبيبة فترة أخري .

آراء المصوتين

يقول “جمعة سالم” الحل لن يكون إلا ليبي ليبي، والأزمة لن تنتهي ما لم يدرك كل ليبي ضرورة القبول بالآخر، وتغليب المصلحة العامة على مصالح الأفراد. وأن السفينة لو غرقت سوف تغرق بالجميع .

وذكر “إبراهيم العويتي” هو مجلس الأمن والإمام المتكالبة وجودهم حاضر في ليبيا وبقوة والجماعة إلي في المشهد السياسي في ليبيا ما يدرو خيط في إبرة إلا بعلمهم ومباركتهم ليبيا حرة ليبيا حرة قالك، حسب وصفه .

وبدوره، أوضح “ميﻻد ميﻻد” مادام تحكم فينا الأمم المتحدة لم تقوم لليبيا قائمة سو مددت وإلا لا. مادام نحن تحت الوصاية. يقعد الشعب الليبي يراوح في مكانه مبعوث ماشي ومبعوث جاي بلا فايدة حتى يكمل الشعب بعدها ايدرو حل أي بعد عشرين عام أو أكثر. واستني يلي طامع .حتى يجيك الزيت من ؟؟؟؟؟؟؟..

وقال “Ahmed M Kalifa” والله تقعد هكى تخض إلى أجل غير مسمى ومازااااال هذا المسلسل .. بلاد تخش فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن يعنى انسى، حسب رأيه .

ومن جهته، أكد “سمير الشحومي” لم يعد الأمر يعنيني لا انتخابات ولا المترشحين و سألغي بطاقتي الانتخابية، واضعها بالصندوق فقط حتى لا يستغل صوتي بعدم المشاركه فقط.

وأضاف “حمادي المتفي” الحل الوحيد هو توحيد الجيش على كلمة رجل واحد . فحماية الأوطان فى كل دول العالم هو الجيش .

وذكر “أبو الهيثم” الحل الأمثل هو الرجوع إلى دستور المملكة 1951م، وأن تعود إلى ولايات حتى لانقع فى حروب وقهر وفقر ونهب أموال الدولة. كفاء اخرجوا البلاد من هذا النفق المظلم أسرعوا قبل فوات الآون ولا ينفع الندم حين ذلك .