استطلاع لأخبار ليبيا24.. المغرب أبرز المرشحين العرب للفوز بكأس أفريقيا

أخبار ليبيا24

رجح عدد كبير في استطلاع للرأي أجرته أخبار ليبيا24 أن يكون المغرب المنتخب العربي الوحيد القادر على الفوز بكأس أفريقيا المقامة حاليا على ملاعب الكاميرون.

وجاء في الترتيب الثاني منتخب تونس فيما حلّ المنتخب المصري رابعا وفق ترجيحات المستطلعين، فيما رأى بعض المستطلعين أن الكأس الأفريقية ستذهب إلى فريق غير عربي.

وحسم منتخب المغرب تأهله للدور ربع النهائي من المنافسات على لقب أفريقيا بعدما حوّل تأخره بهدف إلى فوز مثير على ملاوي بنتيجة هدفين لواحد في المباراة التي أقيمت الثلاثاء، على ملعب “أحمدو أهيدجو” في ياوندي.

مواجهة عربية

وسيواجه المنتخب المغربي نظيره المصري في الدور ربع النهائي بعد أن تمكّن الأخير صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولة (7 مرات) من الفوز على ساحل العاج، وذلك بعد أن احتكم المنتخبان، بعد التعادل السلبي في الزمن الأصلي من المباراة، لركلات الترجيح لتحديد الفائز في المواجهة.

وستقام المواجهة بين المنتخبين العربيين مساء الأحد المقبل على أرضية ملعب أحمدو أهيدجو بياوندي في الكاميرون.

والفائز منهما سيتقابل على الفائز من لقاء الكاميرون وغامبيا في نصف النهائي.

منتخب تونس

في المقابل تغلب المنتخب التونسي على نظيره المنتخب النيجيري بهدف دون رد وحجز بطاقة التأهل إلى ربع نهائي الكأس الأفريقية.

وضرب المنتخب التونسي بذلك موعداً مع منتخب بوركينا فاسو في الدور ربع النهائي، وذلك يوم السبت 29 يناير الجاري.

وإذا واصلت تونس طريقها إلى نصف النهائي، فستقابل السنغال، أو غينيا الاستوائية.

وفي حال استطاعت تونس تجاوز السنغال فإنها حتما ستتنافس على اللقب مع إما المغرب أو مصر أو الكاميرون وغامبيا.

وشهدت بطولة كأس أفريقيا 2021 مشاركة 7 منتخبات عربية، هي المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا وجزر القمر والسودان ومصر.