أوميكرون وأعراض يمكن معالجتها تماما في المنزل

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في كثير من الحالات، تتطلب عدوى كوفيد التي يسببها أوميكرون علاجا للأعراض فقط، والذي لا ينطوي على دخول المستشفى ويكون ممكنا تماما في المنزل.

لدى الأطباء اليوم فكرة جيدة عما ينجح وما لا يصلح عندما يتعلق الأمر بالعلاج المنزلي لفيروس كورونا. ما الذي يمكن أن نفعله بأنفسنا، وفقًا للأطباء، للتخفيف من أعراض العدوى؟.

تناول مسكنات الألم والحمى التي لا تستلزم وصفة طبية وإذا كان المريض يعاني من الصداع والحمى وآلام الجسم، فيجب أن تساعد هذه العلاجات.

في حين لا يظهر السعال واحتقان الأنف مع سيلان الأنف لدى جميع المصابين بعدوى أوميكرون. ولكن لا يزال لدى كثير من الأشخاص. وفقًا للأطباء، يمكننا استخدام أدوية السعال. وأدوية احتقان الأنف، التي لا تستلزم وصفة طبية لمكافحة هذه الأعراض. وهي نفس الأدوية التي نستخدمها لنزلات البرد.

لاحظ جميع الأطباء، في حديثهم عن كيفية علاج مرض كوفيد -19 في المنزل، أهمية ترطيب الجسم جيدًا. فهذا يساعد على تطهيره من المكونات السامة المحتملة. وفقًا للأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم والهندسة والطب، يجب أن يهدف الرجال. إلى شرب ما لا يقل عن 15.5 كوبًا من السوائل يوميا. ويجب على النساء تناول 11.5 كوبًا.

في حين تسمح الراحة لجهاز المناعة ببناء الطاقة لمحاربة العدوى ويخفف من حدة بعض الأعراض.

اليوم، من المفيد أن يكون لديك مقياس تأكسج النبض في مجموعة الإسعافات الأولية. والذي يسمح لك باكتشاف تشبع الأكسجين في الدم (والذي بدوره يعكس حالة ووظيفة الرئتين). إذا انخفضت قراءة العداد عن 95%. يجب الاتصال بالطبيب واستشارته.