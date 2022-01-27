أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

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سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 3157 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

جاء ذلك بعد إجراء فحوصات على 11100 عينة موزعة على العديد من المناطق.، وبنسبة 28.4 بالمائة.

وأوضح المركز، في نشرته اليوم الخميس، أن من بين الحالات المؤكدة 135 حالة حرجة. كما أعلن المركز، تسجيل 12 حالة وفاة و587 حالة شفاء.

إحصائية الأسابيع الماضية

وكان إحصائية لإدارة الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض قد كشفت تسجيل ليبيا 2022 (17474) إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و (209) وفيات، منذ مطلع شهر يناير الجاري.

وجاء تسجيل الإصابات بعد اجراء فحوصات على 106280 عينة.

وبلغ عدد الإصابات في الأسبوع الأول (3699) وعدد الوفيات (69) وفاة. كما بلغ عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الثاني (4072) إصابة و (57) وفاة.

وفي الأسبوع الثالث بلغ عدد الإصابات (9703) حالة مؤكدة وبلغ عدد الوفيات (83) حالة وفاة.