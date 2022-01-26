ميتا تكمل المرحلة الأولى من كمبيوتر يعمل بالذكاء الاصطناعي

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أعلنت شركة “ميتا” لمالكها مارك زوكربرغ، مؤسسة موقع “فيسبوك”، عن إكمالها المرحلة الأولى. من كمبيوتر عملاق جديد ‏يعمل بالذكاء الاصطناعي.‏

وأكد زوكربرغ في بيان له أن الكمبيوتر الجديد، واسمه “آر إس سي”، سيكون أسرع كمبيوتر فائق الذكاء الاصطناعي في العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، مارك زوكربرغ، في بيانه: “لقد طورت “ميتا” ما نعتقد أنه أسرع كمبيوتر فائق الذكاء الاصطناعي في العالم. ونطلق عليه اسم “RSC” اختصارا لـAI Research SuperCluste، وسيكتمل في وقت لاحق من العام الجاري”.

وتقول “ميتا” إن كمبيوتر “آر إس سي” سيساعد الباحثين على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي أفضل يمكنها التعلم من تريليونات الأمثلة. ومن بين أشياء أخرى، ستتمكن هذه النماذج من بناء أدوات واقع معزز أفضل و”تحليل النصوص والصور والفيديو معا بسلاسة”.

ووفقا لـ”ميتا” فإن جزءا كبيرا من عمل هذا الكمبيوتر يخدم رؤية الشركة لمشروعها القادم “ميتافيرس”. وذلك لأن التطبيقات والمنتجات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ستلعب دورا رئيسيا فيه.

كما سيساعد كمبيوتر “آر إس سي” في تشغيل ترجمات صوتية في الوقت الفعلي لمجموعات كبيرة من الأشخاص. يتحدث كل منهم لغة مختلفة حتى يتمكنوا من التعاون بسلاسة في مشروع بحثي أو ممارسة لعبة “ذكاء اصطناعي”.

بدأ العمل في كمبيوتر “آر إس سي” قبل عام ونصف، عندما صمم مهندسو شركة “ميتا” أنظمة مختلفة له (التبريد والطاقة والشبكات والكابلات) من الصفر.

والمرحلة الأولى من “آر إس سي” هي بالفعل قيد التشغيل، وتتألف من 760 نظام “نفيديا جي جي إكس إيه 1000 تحتوي على 6080 وحدة معالجة رسومات (GPU) متصلة. وهي (نوع من المعالجات جيد بشكل خاص في معالجة مشاكل التعلم الآلي).