مجتمع| هذه ردود متابعينا حول سؤال متى تقاضيت مرتبك من العمل الخاص آخر مرة؟

أخبارايبيا24

رغم الأعداد الكبيرة للموظفين في الدولة الليبية، إلا أن الكثير يلجأ للعمل الخاص لأسباب عدة منها تدني الأجور وتأخر المرتبات.

وأفاد ديوان المحاسبة الليبي في مارس 2021 أن عدد الموظفين بالوحدات الإدارية للدولة بلغ مليونين و362 ألفا و756 شخصا، بنسبة 37% من إجمالي تعداد البلاد السكاني.

ويعتقد كثيرون أن العمل الخاص أفضل من العام حيث يجني الموظف من العمل الخاص ضعف مايجنيه من العمل العام بنفس أو أقل ساعات العمل في بعض الأحيان.

في 18 يناير الجاري توجهنا نحن “أخبارليبيا24” لمتابعينا بسؤل حول متى آخر مرة تقاضيت مرتبك من العمل الخاص.

وكانت البداية مع Maya Alamari التي أجابت :”من أسبوعين”.

أما Rose Rose فقالت :”مديرة المدرسة بعد ما خدمت دارت روحها تبي مؤهل تربوي مش بكالوريس زيي”.

وأضافت Rose Rose :”المديرة قالت لي ماعادش اتجي الله، لا أتسماحها”.

في حين قالت ماريا احمد :”ليا ستة شهور ما خلصتنيش”، أما جنات محمد فقالت :”من شهر ونص”.

ويؤكد عبد الحميد الخشبي بالقول :”أمس خلصت وخذيت مرتبي”.

بينما يرى محمد صلاح شماطه أن الدولة الليبية لاتدفع المرتبات فيقول :”حتى الدولة ما عاد تخلص”.

ويعطي القايدي الوليدي جرعة من الأمل والتفاؤل ويقول :”قريب تفرج إن شاء الله”.

بينما أشار محمد كريم لبعض من اصدقائه في تعليقه وقال لهم :”تفضلوا تعبير عن الواقع”.

ويقول حساب باسم لا لخطاب الكراهية تقاضيت مرتبي الخميس الماضي :”الخميس اللي فات”.

في حين كان لـ Mohammed El-Drogy رأي آخر إذ يقول :”العمل الخاص راتبك يجي في وقته والحُكومي هو اللي يوصلك بعد شهور راك ملخبط”.