متهما إياه بإخفاء الحقيقة.. “الحراري” يطالب بإقالة “عماد السايح”

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طالب عضو مجلس النواب، سليمان الحراري، بإقالة رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، لأنه لم يقل الحقيقة للشعب.

ورفض الحراري خلال كلمته بجلسة الثلاثاء لمجلس النواب، مقترح تعهد المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة. بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. مشيراً إلى أن من حق رئيس الحكومة أن يطمح في الرئاسة، فكيف نمنعه من ذلك.

وأكد الحراري على ضرورة فرض مجلس النواب سيطرته على المناصب السيادية، قبل التحدث عن تشكيل حكومة جديدة.