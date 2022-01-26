فوزية أبوغالية: ترجح تقديم لجنة خارطة الطريق تقريرها النهائي لرئاسة البرلمان الأسبوع المقبل

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قالت عضو لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب فوزية أبوغالية. إن اللجنة قد تقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة البرلمان خلال الأسبوع المقبل.

وأوضحت أبوغالية خلال كلمتها في جلسة مجلس النواب الثلاثاء، أن التوجه نحو إعداد دستور دائم متوافق عليه ينجز خلال هذه الفترة.

وأكدت عضو اللجنة أن هذا الاستحقاق يحتاج تنازل وتوافق، مطالبة جميع الأطراف السياسية يتغليب المصلحة العامة.

وأضافت أبوغالية، البعثة هي من طلبت لقاء لجنة خارطة الطريق، مؤكدة طلب اللجنة الدعم الأممي لمخرجاتها، وحرصها على عدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأشارت إلى أن الحكومة الحالية انتهت ولايتها في 24 ديسمبر الماضي، وموضوع السلطة التنفيذية برمته يرجع إلى مجلس النواب.