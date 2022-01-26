“غوغل” يحتفل بعيد ميلاد الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني

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احتفل محرك البحث “غوغل” اليوم الأربعاء بعيد ميلاد الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني الـ 79، والذي يصادف يوم الأربعاء 26 يناير.

وولدت الفنانة الراحلة سعاد جسني في القاهرة سنة 1943، واشتهرت بلقب “سندريلا الشاشة العربية”.

وامتلكت سعاد مواهب متعددة حيث احترفت التمثيل وأجادت الغناء، وتميزت بقدرتها على تأدية فن الاستعراض.

وشاركت النجمة في 91 فيلما من أشهرها: مال ونساء، موعد في البرج، صغيرة على الحب، والزوجة الثانية، والقاهرة 30، وخلي بالك من زوزو.

وكان آخر أعمال “السندريلا” فيلم “الراعي والنساء” والذي عرض عام 1991، وشاركها بطولته يسرا، وأحمد زكي.

توفيت سعاد حسني في 21 يونيو 2001، في العاصمة البريطانية لندن، في ظروف غامضة، عن عمر ناهز 58 عاما.