عقيلة صالح: النواب رفضوا مشاركة مجلس الدولة في تزكية مرشح الحكومة الجديد

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أعلن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، رفض أعضاء المجلس مشاركة مجلس الدولة. في تزكية المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة.

وقال صالح خلال كلمته في جلسة الثلاثاء لمجلس النواب، إن لجنة خارطة الطريق المشكلة من قبل المجلس. ستتواصل مع كل الجهات لإزالة المعوقات أمام الانتخابات وتحديد موعد نهائي للاستحقاق.

وأوضح عقيلة خلال كلمته، أن 30 نائباً رفضوا مشاركة مجلس الدولة الدولة في اختيار رئيس الحكومة الجديدة. فيما بلغ عدد المؤيدين 21 نائباً.

وفي سياق متصل أكد، المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء، على استمرار التشاور بين مجلس النواب ومجلس الدولة وفقاً للاتفاق السياسي ومن أجل تحقيق توافق سياسي.

وأوضح بليحق، أن التشاور سيستمر لا سيما في خارطة الطريق بمساراتها المختلفة الدستوري والسياسي والأمني والتنفيذي وملف المناصب السيادية وغيرها.

وقال، إن التشاور سيستمر من أجل تجاوز هذه المرحلة والوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن. ووفقاً لما ستصل إليه لجنة خارطة الطريق في مساراتها المختلفة في تقريرها النهائي بالتشاور مع مجلس الدولة.

يأتي ذلك بعدما قرر مجلس النواب اليوم عدم إدخال مجلس الدولة في التزكيات الخاصة بالمتقدمين لرئاسة الحكومة الجديدة.

كما طالبت، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الثلاثاء، مجلس النواب بإعادة الانتخابات إلى مسارها الصحيح وبشكلٍ حازم.

ودعت وليامز، إلى وضع مسار شامل وجداول زمنية واضحة للانتخابات.

وقالت وليامز، في تغريدة حول لقائها مع سفير مالطا لدى ليبيا، إنها أشارت إلى الحاجة إلى احترام الجدول الزمني لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، والتي اعتمدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي تستمر حتى يونيو من هذا العام.