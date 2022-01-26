عادل محفوظ: إعادة انتخاب الحكومة دليل على تحررنا من الهيمنة الدولية

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قال عضو مجلس النواب عادل محفوظ إن قرار إعادة انتخاب الحكومة هذا أفضل دليل على تحررنا من الهيمنة الدولية. ونعتبر أنه مؤشر جيد وترفع القبعة لمجلس النواب لاتخاذه هذا القرار.

وأوضح محفوظ خلال كلمته في جلسة مجلس النواب الثلاثاء، أن هذة الحرية والديمقراطية والتحرر والسيادة الليبية. واليوم نحن اثبتنا لكل الليبين، أنه لا قرار ولا هيمنة للدول الغربية على مجلس النواب. وهذا قرار صحيح.

وأشار محفوظ إلى أن المستشارة للامين العان لبعثة الامم المتحدة هي ليست مبعوثة ومجرد مستشارة. ومن المفترض عدم الجلوس معها، دورها كتابة التقارير من مكتبها ارسالها الى الامين والعام. ويجب عدم فرض رأيها هي والسفيرة الانجليزية، ويجب أن نتحرر من قيود الدول والهيمنة. ولن نكون تحت إرادة دولية.

وأضاف محفوظ، أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبية أهان اللييين وأهن المدن والقرى الليبية بالشكل الذي يكفي. ويجب ان يستحي ويترك الكرسي لمن يمثل ليييا ويخدمها. واليوم غالبية المذن لا كهرباء ولا صحة ولا تعليم نحن في قمه المهزله والمواطن يعاني الويلات. والاجرام في المنطقه الغربيه متغشي ونعيش في غاب.

وفي سياق متصل أعلن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، رفض أعضاء المجلس مشاركة مجلس الدولة. في تزكية المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة.

في حين قال صالح خلال كلمته في جلسة الثلاثاء لمجلس النواب، إن لجنة خارطة الطريق المشكلة من قبل المجلس. ستتواصل مع كل الجهات لإزالة المعوقات أمام الانتخابات وتحديد موعد نهائي للاستحقاق.

في حين أوضح عقيلة خلال كلمته، أن 30 نائباً رفضوا مشاركة مجلس الدولة الدولة في اختيار رئيس الحكومة الجديدة. فيما بلغ عدد المؤيدين 21 نائباً.