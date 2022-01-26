عائشة شلابي: تلقي أعضاء رشاوى لسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية

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قالت عضو مجلس النواب عائشة شلابي إن هناك أحاديث بأروقة البرلمان بخصوص تلقي أعضاء رشاوى. لسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

وطالبت شلابي خلال كلمتها أمام مجلس النواب الثلاثاء بتحمل البرلمان مسؤوليته التاريخية بشأن عقد المصالحة الوطنية. وحسم ملفات النازحين والمقابر الجماعية وغيرها. منتقده عدم تمرير مجلس النواب الميزانية العامة للحكومة، وغياب المجلس ولجانه. عن لعب دورهم الرقابي طيلة الفترة الماضية لمن تحدث عن فساد الحكومه.

ورد فوراً رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على شلابي حول حديثها عن الرشاوى. مؤكداً إنه سيطلب التحقيق، حتى لا تكون الاتهامات بشكل مرسل. كما سيكون هناك إجراء مع النواب الذين يثيرون هذا الأمر دون وثائق ومستندات تثبت صحة اتهاماتهم.

وفي سياق متصل قال عضو مجلس النواب عادل محفوظ إن قرار إعادة انتخاب الحكومة هذا أفضل دليل على تحررنا من الهيمنة الدولية. ونعتبر أنه مؤشر جيد وترفع القبعة لمجلس النواب لاتخاذه هذا القرار.

وأوضح محفوظ خلال كلمته في جلسة مجلس النواب الثلاثاء، أن هذة الحرية والديمقراطية والتحرر والسيادة الليبية. واليوم نحن اثبتنا لكل الليبين، أنه لا قرار ولا هيمنة للدول الغربية على مجلس النواب. وهذا قرار صحيح.

وأشار محفوظ إلى أن المستشارة للامين العان لبعثة الامم المتحدة هي ليست مبعوثة ومجرد مستشارة. ومن المفترض عدم الجلوس معها، دورها كتابة التقارير من مكتبها ارسالها الى الامين والعام. ويجب عدم فرض رأيها هي والسفيرة الانجليزية، ويجب أن نتحرر من قيود الدول والهيمنة. ولن نكون تحت إرادة دولية.