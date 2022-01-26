سمها يقتل 100 شخص .. تحذير جزائري من سمكة “الأرنب”

أخبار ليبيا 24

عادت السمكة الأشد سمية في العالم للظهور قرب سواحل ولاية الطارف الجزائرية. إذ حذرت السلطات المختصة في الولاية من سمكة الأرنب التي ظهرت بسواحل مدينة القالة.

وأفادت وسائل إعلام جزائرية بأن تلك النوعية من الأسماك كان قد عثر عليها خلال عملية صيد بحري لسفينة صيد قبل بضع أيام. مشيرة إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوعية وتعريف الصيادين والمستهلكين بخطورتها.

حالة من الهلع

هذه الدعوات سبق وظهرت خلال الأعوام الماضية، ففي العام 2014 على سبيل المثال. حذرت وزارة الصيد البحري من انتشار سمكة الأرنب السامة عبر كامل الشريط الساحلي الجزائري.

الأمر الذي تسبب وقتها بحدوث حالة من الهلع وسط الصيادين والمواطنين. بعد تأكيد فدرالية المستهلكين دخول عينات من هذه السمكة إلى الأسواق. بسبب جهل طبيعتها من طرف الصيادين المبتدئين، ما دفع بوزارة الفلاحة إلى تعزيز المراقبة البيطرية في الموانئ.

قتل 100 شخص

ويقول خبراء صحيون إن سمكة واحدة من تلك الفصيلة يوجد فيها سم يكفي لقتل 100 شخص عند تناولها في حال عدم إزالة الغدد السامة منها باتقان شديد. موضحين أن سم تلك السمكة من نوع (تترادوتوكسين) وهو يتركز في ثلاث أماكن مختلفة من جسمها تحت الجلد وقرب الأحشاء وبجانب النخاع كما أن كبد هذه السمكة سام جدًا.

ولفتوا إلى أن المواد السامة تتراكم أيضًا فى أسنان السمكة بسبب تحلل غذائها الذي يشمل نوعًا من الطحالب الخضراء السامة.

يشار أن صحيفة “الغارديان” سبق وأوضحت أن سمكة الأرنب السامة قد جاءت من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط بعد افتتاح قناة السويس في العام 1869. وشقت طريقها إلى المياه اليونانية بحلول عام 1964. ومنذ ذلك الحين انتقلت إلى وسط البحر المتوسط​​. حيث وجدت وفرة من طعامها المفضل مثل الطحالب.

تكاثر السمكة

وفي السنوات الأخيرة، بدأت تتكاثر سمكة الأرانب في المياه حول جزيرة لينوزا في إيطاليا، حيث تلتهم النباتات تحت الماء.

عالمة البيئة البحرية في معهد البحر المتوسط ​​للدراسات المتقدمة، فيونا توماس ناش. قالت إن انتقال الأسماك الاستوائية مثل أسماك الأرنب السامة باتت تحدث في أجزاء أخرى من العالم. رابطة ذلك بالتغيرات المناخية التي يشهدها كوكب الأرض.