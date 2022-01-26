بعد التقاطها صوراً تذكارية لتساقط الثلوج.. عائلات تعلق في غابة “سي الحمري”

26 يناير، 2022 9:30 ص
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أخبار ليبيا 24

علقت العديد من السيارات بطريق منطقة سيدي محمد الحمري والمعروفة محلياً بـ غابة سي الحمري الواقعة على بعد 10 كم جنوب مدينة البيضاء بمنطقة الجبل الأخضر شرقي البلاد.

ووجهت العديد من نداءات الاستغاثة لإخراج السيارات والعائلات العالقة في المنطقة.

ويأتي ذلك تزامناً مع استمرار تساقط الثلوج على المنطقة وبرودة الطقس بسبب المنخفض الجوي.

وتعتبر منطقة سي الحمري وجهة العديد من الليبيين من مدن ومناطق شرق ليبيا في موسم الشتاء. وذلك لتوثيق لحظات تساقط الثلوج والتقاط الصور التذكارية. 

26 يناير، 2022 9:30 ص
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