انفوجرافيك | أهم ماجاء في المؤتمر الصحفي لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط

أخبار ليبيا 24 – انفوجرافيك

‏1- المؤسسة لم تتحصل إلا على 11% من الميزانية المطلوبة للعام الماضي.

2- متوسط الإنتاج اليومي 1.2 مليون برميل يوميًا عام 2021.

3- ديون المؤسسة العام الماضي بلغت مليارين و953 مليونا و941 ألف دينار .

‏4- زيادة 310 % للصادرات النفطية في عام 2021 مقارنة بالعام الماضي.

5- معظم المنشآت النفطية في ليبيا مدمرة .

6- انخفاض الإنتاج في شهر يناير 2022 إلى 940 ألف برميل بسبب أعمال الصيانة الدورية .

‏7- خيار تجميد الإيرادات من بيع النفط خيار وطني لحماية قطاع النفط .