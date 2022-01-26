انفوجرافيك | أهم ماجاء في المؤتمر الصحفي لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط

26 يناير، 2022 5:29 م
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المؤسسة الوطنية للنفط
المؤسسة الوطنية للنفط

أخبار ليبيا 24 – انفوجرافيك

‏1- المؤسسة لم تتحصل إلا على 11% من الميزانية المطلوبة للعام الماضي.

2- متوسط الإنتاج اليومي 1.2 مليون برميل يوميًا عام 2021.

3- ديون المؤسسة العام الماضي بلغت مليارين و953 مليونا و941 ألف دينار .

‏4- زيادة 310 % للصادرات النفطية في عام 2021 مقارنة بالعام الماضي.

5- معظم المنشآت النفطية في ليبيا مدمرة .

6- انخفاض الإنتاج في شهر يناير 2022 إلى 940 ألف برميل بسبب أعمال الصيانة الدورية .

‏7- خيار تجميد الإيرادات من بيع النفط خيار وطني لحماية قطاع النفط .

المؤسسة الوطنية للنفط

26 يناير، 2022 5:29 م
61

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