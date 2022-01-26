العرفي: الأعلى للدولة لا يصلح أن يكون شريكاً لمجلس النواب في رسم خارطة الطريق

26 يناير، 2022 2:19 م
2
عبدالمنعم العرفي
عبدالمنعم العرفي

أخبارليبيا24

قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي. إن المجلس الأعلى للدولة لا يصلح أن يكون شريكاً لمجلس النواب في رسم خارطة الطريق.

وأوضح العرفي خلال كلمته بجلسة مجلس النواب الثلاثاء. أن الأعلى للدولة لا ولم يلتزم بإتفاقاته، وهو ما أوصلنا إلى ما حدث بعدم اعترافه بانتخابات العام 2014.

وطالب عضو مجلس النواب، المجلس إلى حسم ملفات القوانين الانتخابية والمناصب السيادية منفرداً.

وكان مجلس النواب صوت خلال جلسة يوم أمس الثلاثاء على عدم إدخال مجلس الدولة في التزكيات الخاصة بالمتقدمين لرئاسة الحكومة الجديدة.

26 يناير، 2022 2:19 م
2

مقالات ذات صلة

فوزية أبو غالية

فوزية أبوغالية: ترجح تقديم لجنة خارطة الطريق تقريرها النهائي لرئاسة البرلمان الأسبوع المقبل

26 يناير، 2022 2:04 م

توضيح.. وزارة التعليم تصدر بيانا حول تفعيل التعليم عن بعد

26 يناير، 2022 1:36 م

الميهوب يُطالب بكبح جماح وليامز والسفيرة البريطانية

26 يناير، 2022 1:10 م

لينو: النواب يتحدثون عن سلبيات الحكومة فقط

26 يناير، 2022 10:22 ص
زر الذهاب إلى الأعلى