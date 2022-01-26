الشويهدي يقترح منح الحكومة الجديدة عامين لإتمام المصالحة الوطنية

26 يناير، 2022 10:21 ص
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أخبار ليبيا 24

 طالب عضو مجلس النواب، جلال الشويهدي، بعدم الاستعجال بالعملية الانتخابية، وذلك لتهيئة البيئة المناسبة لها حتى لا يتكرر ما حدث في 24 ديسمبر الماضي.

وأوضح الشويهدي خلال كلمته أمام مجلس النواب الثلاثاء. أن مدة السلطة التنفيذية الحالية انتهت، ولابد من حكومة جديدة يتفق عليها الليبيون. مشيراً إلى أنه يجب أن تفرض الحكومة الجديدة سيطرتها في كافة أرجاء البلاد.

وأضاف الشويهدي، أن سيستحل إجراء الانتخابات في حال تكون ليبيا مربعات أمنية يسيطر عليها مجموعات مسلحة مختلفة.

 واقترح عضو مجلس النواب، إعطاء مهلة للحكومة الجديدة تصل لمدة عامين لإتمام المصالحة الوطنية. ولبسط نفوذها على كامل التراب الليبي.

26 يناير، 2022 10:21 ص
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